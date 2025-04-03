Реванш Джервонти та Роуча може відбутися у Лас-Вегасі

Реванш між американським чемпіоном WBA у легкій вазі (до 63,2 кг) Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та його земляком Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО) може відбутися влітку.

Про це повідомляє журналіст Сальвадор Родрігес.

Поєдинок може відбутися 21 червня у Лас-Вегасі.

Зазначається, що в андеркарді може пройти бій колишнього абсолютного чемпіона у першій середній вазі Джермелла Чарло (35-2-1, 19 КО) та чемпіона WBA Ерісланді Лари (31-3-3, 19 KO).

#DavisRoach2 tentativo para junio 21 en Las Vegas. Jermell Charlo y Erislandy Lara podrían sumarse en el undercard. 🥊 pic.twitter.com/l9QOIUdy4O — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) April 3, 2025

Нагадаємо, перший бій Джервонта Девіс – Ламонт Роуч завершився внічию.

На сайті Чемпіон є відеоогляд бою між ними. Раніше американський промоутер Лу Ді Белла прокоментував підсумки двобою.