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Чемпіон Бокс

Реванш Джервонти та Роуча може відбутися у Лас-Вегасі

Олександр Булава — 3 квітня 2025, 23:00
Реванш Джервонти та Роуча може відбутися у Лас-Вегасі
RTF

Реванш між американським чемпіоном WBA у легкій вазі (до 63,2 кг) Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та його земляком Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО) може відбутися влітку.

Про це повідомляє журналіст Сальвадор Родрігес.

Поєдинок може відбутися 21 червня у Лас-Вегасі.

Зазначається, що в андеркарді може пройти бій колишнього абсолютного чемпіона у першій середній вазі Джермелла Чарло (35-2-1, 19 КО) та чемпіона WBA Ерісланді Лари (31-3-3, 19 KO).

Нагадаємо, перший бій Джервонта Девіс – Ламонт Роуч завершився внічию.

На сайті Чемпіон є відеоогляд бою між ними. Раніше американський промоутер Лу Ді Белла прокоментував підсумки двобою.

Джервонта Девіс Ламонт Роуч

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