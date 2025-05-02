Скільки Усиків треба, щоб перемогти горилу: Олександр дав неочікувану відповідь

Український чемпіон Олександр Усик продовжує активно розкручувати бій із Даніелем Дюбуа, відповідаючи на кумедні питання журналістів у межах промо-компанії.

Боксера поставили у незручне положення, коли поцікавилися в нього: "Скільки треба Олександрів Усиків, щоб здолати одну горилу?"

Спершу українець трохи зніяковів, але трохи подумавши відповів: "Мій син". Потім він передумав, сказавши, що двох синів (Михайла і Кирила) вистачить.

Усик прирівняв своїх дітей за себе одного, наголосивши на їхньому розмірі та силі.

Нагадаємо, 19 липня Олександр зустрінеться у реванші з Даніелем Дюбуа. Бій відбудеться у Лондоні, на стадіоні "Вемблі".

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Напередодні промоутер українця шокував заявою про завершення кар'єри свого підопічного, натякнувши на скорий відхід Усика.

Раніше повідомлялося, що чемпіон здивував вибором суперника на прощальний бій, зупинившись на двох кандидатах.