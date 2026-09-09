Канело прибув до тренувального табору Усика та показав перше тренування

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39 KO) розпочав підготовку до наступного бою у тренувальному таборі Олександра Усика в Іспанії.

Мексиканський боксер проводить збір у Гандії, де розташована база, яку використовує команда українського чемпіона. Канело також показав кадри свого першого тренування.

Альварес готується до поєдинку проти володаря титулу WBC у другій середній вазі Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO). Бій запланований на 31 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У таборі Усика мексиканець тренуватиметься під керівництвом своєї команди. Раніше повідомлялося, що існує ймовірність спільних тренувань Канело з українським чемпіоном.

Свій останній бій Альварес провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду.