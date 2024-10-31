Сім федерацій приєдналися до World Boxing

Федерації боксу сімох країн приєдналися до міжнародної організації World Boxing, яка була створена у 2023 році, щоб зберегти бокс у програмі Олімпійських ігор.

Про це повідомляє пресслужба організації.

До World Boxing приєдналися федерації Андорри, Бельгії, Іраку, Литви, Мадагаскару, Киргизстану і Таїланду. Загалом до складу WB входять 51 національна федерація.

Зазначимо, що Україна досі не приєдналася до World Boxing, хоча напередодні Володимир Кличко підтримав боксерську організацію.

World Boxing – міжнародна некомерційна спортивна організація, що регулює аматорський бокс. Вона була створена у відповідь на розрив відносин між Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), очолюваною Росією, через проблеми з управлінням та доброчесністю в останній.

МОК позбавив IBA, яку очолює російський функціонер Умар Кремльов, права проводити олімпійські турніри. World Boxing проводить кампанію за збереження боксу як олімпійського виду спорту після літніх Олімпійських ігор 2024 року, коли закінчився термін дії спеціальної кваліфікації МОК.

Раніше Міжнародна боксерська асоціація звинуватила Спортивний арбітражний суд (CAS) в упередженості через відхилення апеляції на рішення сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яким було відкликано визнання IBA.