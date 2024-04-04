IBA звинуватила Спортивний арбітражний суд у Лозанні в упередженості

Джерело - IBA.

Міжнародна боксерська асоціація звинуватила Спортивний арбітражний суд (CAS) в упередженості через відхилення апеляції на рішення сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яким було відкликано визнання IBA.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

"IBA вважає, що нехтування цими та іншими вдосконаленнями свідчать про упередженість. Ми також розуміємо це, зазначаючи, що CAS далеко не незалежний від МОК. Ми маємо ці сумніви на основі коментарів Томаса Баха у вівторок; цікаво, що його очікування щодо того, що станеться, було оприлюднено до того, як обидві сторони отримали повідомлення безпосередньо від CAS. Він також оголосив про перемогу МОК у цій справі ще до винесення рішення.

Керуючись особистими та чисто політичними причинами, президент МОК зневажав Олімпійську хартію та дискредитував себе та МОК як організацію, назвавши причину відкликання визнання IBA. IBA утримається від подальших коментарів, доки рішення CAS не буде ретельно проаналізовано її юридичними експертами, що відбувається прямо зараз, щоб зробити висновок, чи подаватиметься організація апеляції до Федерального трибуналу Швейцарії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в червні 2023 року на засіданні виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету було ухвалено рішення виключити Міжнародну боксерську асоціацію зі складу організації. Зазначимо, що IBA керує росіянин Умар Кремльов.

Раніше було створено World Boxing - організацію любительського боксу, метою якої є збереження цього виду спорту на Олімпійських іграх.