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Володимир Кличко підтримав боксерську організацію World Boxing

Володимир Клепач — 16 жовтня, 14:25
Володимир Кличко підтримав боксерську організацію World Boxing
Володимир Кличко
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Легендарний український боксер, ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко підтримав боксерську організацію World Boxing.

«Бокс – один з найвидовищніших і найстаріших видів спорту в олімпійській програмі. Як олімпійський чемпіон 1996 року, я хочу заявити, що бокс повинен бути збережений на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі.
Бокс залишається блискучим видом спорту. Він виконує вимоги олімпійської хартії завдяки різноманітності спортсменів та кількості країн, що беруть участь у змаганнях.
Я підтримую World Boxing і його президента Бориса ван дер Ворста у зусиллях з досягнення цієї мети. Я вірю, що вони можуть зберегти олімпійські мрії боксерів», – сказав Кличко.

World Boxing – міжнародна некомерційна спортивна організація, що регулює аматорський бокс. Вона була створена у відповідь на розрив відносин між Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), очолюваною Росією, через проблеми з управлінням та доброчесністю в останній. Нагадаємо, що МОК позбавив IBA, яку очолює російський функціонер Умар Кремльов, права проводити олімпійські турніри.

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World Boxing проводить кампанію за збереження боксу як олімпійського виду спорту після літніх Олімпійських ігор 2024 року, коли закінчився термін дії спеціальної кваліфікації МОК.

Володимир Кличко World Boxing

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