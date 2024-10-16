Володимир Кличко підтримав боксерську організацію World Boxing
Володимир Кличко
Легендарний український боксер, ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко підтримав боксерську організацію World Boxing.
«Бокс – один з найвидовищніших і найстаріших видів спорту в олімпійській програмі. Як олімпійський чемпіон 1996 року, я хочу заявити, що бокс повинен бути збережений на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі.
Бокс залишається блискучим видом спорту. Він виконує вимоги олімпійської хартії завдяки різноманітності спортсменів та кількості країн, що беруть участь у змаганнях.
Я підтримую World Boxing і його президента Бориса ван дер Ворста у зусиллях з досягнення цієї мети. Я вірю, що вони можуть зберегти олімпійські мрії боксерів», – сказав Кличко.
World Boxing – міжнародна некомерційна спортивна організація, що регулює аматорський бокс. Вона була створена у відповідь на розрив відносин між Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), очолюваною Росією, через проблеми з управлінням та доброчесністю в останній. Нагадаємо, що МОК позбавив IBA, яку очолює російський функціонер Умар Кремльов, права проводити олімпійські турніри.
World Boxing проводить кампанію за збереження боксу як олімпійського виду спорту після літніх Олімпійських ігор 2024 року, коли закінчився термін дії спеціальної кваліфікації МОК.