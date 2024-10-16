Легендарний український боксер, ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко підтримав боксерську організацію World Boxing.

«Бокс – один з найвидовищніших і найстаріших видів спорту в олімпійській програмі. Як олімпійський чемпіон 1996 року, я хочу заявити, що бокс повинен бути збережений на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі.

Бокс залишається блискучим видом спорту. Він виконує вимоги олімпійської хартії завдяки різноманітності спортсменів та кількості країн, що беруть участь у змаганнях.

Я підтримую World Boxing і його президента Бориса ван дер Ворста у зусиллях з досягнення цієї мети. Я вірю, що вони можуть зберегти олімпійські мрії боксерів», – сказав Кличко.

World Boxing – міжнародна некомерційна спортивна організація, що регулює аматорський бокс. Вона була створена у відповідь на розрив відносин між Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), очолюваною Росією, через проблеми з управлінням та доброчесністю в останній. Нагадаємо, що МОК позбавив IBA, яку очолює російський функціонер Умар Кремльов, права проводити олімпійські турніри.

Читайте також : Фото Ера Кличка: перша помста за брата та унікальний рекорд в історії гевівейту

World Boxing проводить кампанію за збереження боксу як олімпійського виду спорту після літніх Олімпійських ігор 2024 року, коли закінчився термін дії спеціальної кваліфікації МОК.