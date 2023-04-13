Група країн на чолі зі США та Великою Британією створили World Boxing

Орган очолює Тимчасовий виконавчий комітет

Джерело - Inside the games.

Сьогодні, 13 квітня, було створено World Boxing - організацію любительського боксу, метою якої є збереження цього виду спорту на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє Inside the Games.

Це сталося на тлі конфлікту між Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і Міжнародною асоціацією боксу (IBA).

Орган очолює Тимчасовий виконавчий комітет, до складу якого входять представники національних федерацій США, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Філіппін та Швеції.

У World Boxing заявили, що вони надають пріоритет збереженню боксу в центрі олімпійського руху, ставленню інтересів спортсменів на перше місце та забезпеченню проведення чесних змагань.

Основне занепокоєння МОК пов’язане з фінансуванням IBA, оскільки більшу його частину забезпечує Газпром.

У той час як IBA пропонує до 200 000 доларів США за золоті медалі на своїх змаганнях, бюджет World Boxing становитиме 900 000 євро, які надали кілька зацікавлених сторін.