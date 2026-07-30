Міжнародна федерація боксу зняла санкції з Росії

Міжнародна федерація боксу (World Boxing) зняла усі санкції з Росії, накладені на неї у зв'язку з військовою агресією проти України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Це означає, що боксери, які представляють Росію, зможуть брати участь у всіх турнірах під егідою World Boxing на повних правах – з гімном, прапором та іншою державною символікою.

Таким чином, World Boxing стала другою світовою боксерською організацією, яка зняла всі санкції з Росії. Раніше аналогічне рішення вже ухвалила IBA.

Нагадаємо, наприкінці квітня World Boxing допустила росіян і білорусів у нейтральному статусі. Організація була створена у 2023 році як альтернатива Міжнародній боксерській асоціації (IBA).

У вересні 2025 року до організації приєдналася Україна. Очолює нову структуру колишній чемпіон світу та олімпійський призер Геннадій Головкін з Казахстану.