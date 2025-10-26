Ф'юрі озвучив думки щодо потенційного поєдинку Усик – Вордлі
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) визнав, що Олександр Усик (24-0, 15 КО) – талант, але Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) володіє чудовим ударом.
Слова "Циганського короля" передає Secondsout.com.
"Усик – особливий талант. Він хороший боксер, але Фабіо – небезпечний панчер, я впевнений, що якщо він когось вдарить, то нокаутує.
Він дуже сильний і довго зберігає свою силу, тому він дуже добре виступив проти Паркера.
Перед боєм з Паркером всі говорили, що Вордлі не має аматорського досвіду, що це нікчемний аматорський досвід. Джордж Форман мав 11 аматорських боїв і виграв золоту медаль (Олімпійських ігор – прим.), це нічого не означає. Він великий сильний чоловік, хлопець великої гри, тож вітаю його і його команду", – сказав Ф'юрі.
Раніше Тайсон визнав, що засмучений через поразку Паркера, адже вони є близькими друзями.
Нагадаємо, Вордлі нокаутував Паркера в 11 раунді. Після перемоги Фабіо викликав Усика на бій. Відеоогляд бою Вордлі – Паркер можна переглянути в цій новині.
Зазначимо, що Мозес Ітаума дав свою оцінку цьому поєдинку.