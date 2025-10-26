Українська правда
Вордлі – Паркер: статистика ударів яскравого двобою

Руслан Травкін — 26 жовтня 2025, 03:03
Вордлі – Паркер: статистика ударів яскравого двобою
Джозеф Паркер VS Фабіо Вордлі
У Лондоні завершився бій між Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та Джозефом Паркером (36-4, 23 КО).

Перемогу здобув Вордлі технічним нокаутом в 11 раунді.

Згідно з підсумковою статистикою ударів, Фабіо перевершив Джо за всіма основними показниками. У британця більше точних попадань загалом (166-132), перевага як у джебах (82-75), так і силових (84-57).

Фабіо Вордлі – Джозеф Паркер. Статистика ударів

Особливо кидається в очі статистика в 11 раунді. Джозеф влучив лише 3/11 ударів. Англієць завдав загалом 52 споби. Влученими виявилися 26. 

Тепер Фабіо є легітимним претендентом на бій з Олександром Усиком. Вордлі після перемоги висловив готовіність до двобою з українцем. 

