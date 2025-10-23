Чісора назвав двох боксерів, які здатні побити Усика

Відомий британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) назвав двох бійців, які здатні побити абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Спортсмен поспілкувався з проєктом The Sun Sport and DAZN Boxing.

"Якщо Вордлі битиметься із Олександром, то його поб'ють за три раунди. Я знаю про що кажу, я знаю Усика та його стиль.

Загалом я не бачу нікого, окрім себе та Кабаєла, хто б міг його перемогти. Я виграв свій бій проти Олександра, мені просто тоді не віддали мою перемогу. Передивіться бій, він впав!", – розповів Чісора.

25 жовтня на O2 Arena в Лондоні відбудеться бій між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Переможець цього поєдинку стане першим у черзі серед обов’язкових претендентів на зустріч з Олександром Усиком.

У липні Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу. Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Раніше Давід Бенавідес назвав Усика найкращим боксером P4P на цей час.