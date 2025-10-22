Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі: усе про бій потенційних суперників Усика

Найбільш гучний бій у гевівейті між тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 КО) та тимчасовим чемпіоном світу за версією WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) відбудеться цієї суботи, 25 жовтня.

Боксери проведуть 12-раундовий поєдинок. Ймовірно, переможець двобою стане головним претендентом на зустріч з Олександром Усиком (24-0, 15 КО), абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

"Чемпіон" розповість вам усе, що треба знати про зустріч на ринзі між новозеландцем і англійцем.

Коли і де відбудеться бій Паркера проти Вордлі?

Двобій відбудеться на арені "O2" у Лондоні в суботу, 25 жовтня.

Паркер – Вордлі – головна подія вечора під назвою "All or Nothing" (Все або нічого – прим.).

Очікується, що Паркер і Вордлі вийдуть на ринг між 00:00 та 00:30 за київським часом.

Хто б'ється в андеркадрі?

На перший погляд, для українського глядача немає цікавих вивісок, але це не означає, що представники "джентльменського кулачного бою" не покажуть яскраві виступи.

Стід Вудолл VS Езра Тейлор

На кону – титул чемпіона Великої Британії у напівважкій вазі. 12 раундів.

Юрген Ульдедай VS Роллі Ламберт Фогума

Рейтинговий бій. Гевівейт. 12 раундів.

Денні Квотермейн VS Ройстон Барні-Сміта

Рейтинговий бій. Напівлегкий вага. 10 раундів.

Мітчелл Сміт VS Арні Доусон

Рейтинговий бій. Легка вага. 10 раундів.

Профіль боксерів

Новозеландець Паркер мав битися з Даніелем Дюбуа за титул IBF у лютому, але зрештою зустрівся та переміг Мартіна Баколе у ​​двох раундах у першому захисті свого тимчасового титулу, який він виграв у Чжилей Чжана у 2024 році.

За кар'єру зазнав трьох поразок. Його кривдниками були: Ентоні Джошуа (березень 2018), Ділліан Вайт (липень 2018) та Джо Джойс (липень 2022).

Варто зазначити, що лише Джойс зумів нокаутувати Джозефа. Іншим двом британцям новозеландець поступився одноголосним рішенням суддів.

Наразі win-streak Паркера складає 6 боїв.

Вік: 33 роки

Зріст: 193 см

Вага: 121 кг

Стійка: ортодокс

Паркер та Усик Instagram

Фабіо Вордлі виходить на цей бій після перемоги над Джастісом Хуні у червні на стадіоні футбольного клубу Іпсвіч Таун, фанатом якого він є.

Перед цим Вордлі володів титулом чемпіона Великої Британії в гевівейті.

Фабіо здобув його в бою проти Натана Гормана, а потім захистив проти Давіда Аделейє (ТКО 7) та Фрейзера Кларка (ТКО 1).

Проте, варто сказати, що перший бій проти Кларка завершився внічию. Поразок на професійному ринзі англієць не зазнавав.

Ба більше, Фабіо – чудовий панчер. 18 із 19 перемог британець здобував нокаутом. Окрім Фрейзера Кларка, всю дистанцію з ним пройшов поляк Якуб Войцицький, але це було під час дебюту для Вордлі на профіринзі. Поєдинок тривав усього 4 раунди.

Вік: 30 років

Зріст: 196 см

Вага: 110 кг

Стійка: ортодокс

Фабіо Вордлі Getty Images

Прогнози на бій від іменитих людей зі світу боксу

Колишній чемпіон світу американець Тімоті Бредлі відчуває, що Джозеф має нокаутувати суперника за 4-5 раундів.

Едді Гірн також віддає перевагу новозеландцю, але, на його думку, Фабіо протримається більшу кількість раундів.

І хоч більшість експертів віддають йому перевагу, Джозеф не вважає себе фаворитом. Щоправда, новозеландець уже розмірковує про наступного свого суперника. І це не Олександр Усик.

Сам Вордлі підтримує ідею, що двобій завершиться достроково.

Активність боксерів

Починаючи з січня 2023-го Паркер провів 6 боїв, Вордлі – 5. Тобто, Джозеф виходить на ринг у середньому кожні 5,4 місяці, а Фабіо – 5,8. Досить солідний графік для сучасного гевівейту.

За 6 поєдинків Паркер відбоксував 40 раундів. Вордлі за 5 зустрічей боксував у "коробці" 34 раунди.

Паркер – Баколе Getty Images

Де та коли дивитися бій?

Поєдинок Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN

Трансляція розпочнеться в суботу 25 жовтня з боїв андеркадру о 18:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів

На основі оглядів авторитетних британських букмекерських сайтів однозначним фаворитом є більш досвідчений боксер. Перемога Паркера оцінюється в 1,25-1,35.

В англіця віри досить мало. На нього коефіцієнт складає приблизно 4,00.

Не вірять експерти і в нічию. Такий результат може збільшити ставку в 21 раз.