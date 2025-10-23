Українська правда
Бенавідес назвав Усика найкращим боксером сучасності

Володимир Максименко — 23 жовтня 2025, 08:35
Getty Images

Чемпіон WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (30-0, 24 КО) висловився про найкращого боксера P4P на цей час.

Спортсмен поділився думками з FightHype.

"Вважаю, що Усик – номер один. Не думаю, що хтось взагалі зможе до нього наблизитись, враховуючи кількість великих боїв, яку він провів поспіль.
Ще з часів у крузервейті він бився із кращими, потім піднявся до хевівейту, де йому не давали жодних шансів, а він взяв і побив усіх", – розповів Бенавідес.

У липні Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу. Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Раніше Олександр Усик анонсував свій наступний бій та розповів, до скількох років планує боксувати.

Олександр Усик

