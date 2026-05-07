Ф'юрі очолив рейтинг WBC в надважкій вазі: у топі одразу два українські боксери

Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Новим лідером став колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО). Він піднявся на першу сходинку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO).

Це був перший бій для "Циганського короля" після повернення з пенсії. У трійку також входять Лоуренс Околі та Мозес Ітаума.

Українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) продовжує утримувати статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC. Водночас звання тимчасового чемпіона належить німцю Агіту Кабаєлу (27-0, 19 КО).

Варто відзначити потрапляння до рейтингу найкращих Андрія Новицького (16-0, 12 КО). Він піднявся після перемоги над Александером Флоресом з 25-го на 11-те місце.

Рейтинг WBC у надважкій вазі

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

Тимчасовий чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)

1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

2. Лоуренс Околі (Велика Британія)

3. Мозес Ітаума (Велика Британія)

4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

5. Філіп Хргович (Хорватія)

6. Деонтей Вайлдер (США)

7. Ефе Аджагба (Нігерія)

8. Мартін Баколе (ДР Конго)

9. Річард Торрес-молодший (США)

10. Річард Ріакпоре (Велика Британія)

11. Андрій Новицький (Україна)

12. Френк Санчес (Куба)

13. Баходир Жалолов (Узбекистан)

14. Гвідо Віанелло (Італія)

15. Лабінот Джоджай (Косово)

Нагадаємо, що напередодні ESPN оновив рейтинг P4P. У ньому Олександр Усик втратив лідерство.