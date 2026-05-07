Ф'юрі очолив рейтинг WBC в надважкій вазі: у топі одразу два українські боксери

Денис Іваненко — 7 травня 2026, 12:18
Тайсон Ф'юрі
Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Новим лідером став колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО). Він піднявся на першу сходинку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO).

Це був перший бій для "Циганського короля" після повернення з пенсії. У трійку також входять Лоуренс Околі та Мозес Ітаума.

Українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) продовжує утримувати статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC. Водночас звання тимчасового чемпіона належить німцю Агіту Кабаєлу (27-0, 19 КО).

Варто відзначити потрапляння до рейтингу найкращих Андрія Новицького (16-0, 12 КО). Він піднявся після перемоги над Александером Флоресом з 25-го на 11-те місце.

Рейтинг WBC у надважкій вазі

  • Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
  • Тимчасовий чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)
  • 1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
  • 2. Лоуренс Околі (Велика Британія)
  • 3. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  • 4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  • 5. Філіп Хргович (Хорватія)
  • 6. Деонтей Вайлдер (США)
  • 7. Ефе Аджагба (Нігерія)
  • 8. Мартін Баколе (ДР Конго)
  • 9. Річард Торрес-молодший (США)
  • 10. Річард Ріакпоре (Велика Британія)
  • 11. Андрій Новицький (Україна)
  • 12. Френк Санчес (Куба)
  • 13. Баходир Жалолов (Узбекистан)
  • 14. Гвідо Віанелло (Італія)
  • 15. Лабінот Джоджай (Косово)

Нагадаємо, що напередодні ESPN оновив рейтинг P4P. У ньому Олександр Усик втратив лідерство.

