Ф'юрі очолив рейтинг WBC в надважкій вазі: у топі одразу два українські боксери
Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.
Про це повідомляє пресслужба WBC.
Новим лідером став колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО). Він піднявся на першу сходинку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO).
Це був перший бій для "Циганського короля" після повернення з пенсії. У трійку також входять Лоуренс Околі та Мозес Ітаума.
Українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) продовжує утримувати статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC. Водночас звання тимчасового чемпіона належить німцю Агіту Кабаєлу (27-0, 19 КО).
Варто відзначити потрапляння до рейтингу найкращих Андрія Новицького (16-0, 12 КО). Він піднявся після перемоги над Александером Флоресом з 25-го на 11-те місце.
Рейтинг WBC у надважкій вазі
- Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
- Тимчасовий чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)
- 1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- 2. Лоуренс Околі (Велика Британія)
- 3. Мозес Ітаума (Велика Британія)
- 4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- 5. Філіп Хргович (Хорватія)
- 6. Деонтей Вайлдер (США)
- 7. Ефе Аджагба (Нігерія)
- 8. Мартін Баколе (ДР Конго)
- 9. Річард Торрес-молодший (США)
- 10. Річард Ріакпоре (Велика Британія)
- 11. Андрій Новицький (Україна)
- 12. Френк Санчес (Куба)
- 13. Баходир Жалолов (Узбекистан)
- 14. Гвідо Віанелло (Італія)
- 15. Лабінот Джоджай (Косово)
Нагадаємо, що напередодні ESPN оновив рейтинг P4P. У ньому Олександр Усик втратив лідерство.