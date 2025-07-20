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Бій на зустрічних курсах: огляд поєдинку Фундора – Цзю

Руслан Травкін — 20 липня 2025, 08:15
Бій на зустрічних курсах: огляд поєдинку Фундора – Цзю
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Американець Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) та австралієць Тім Цзю (25-3, 18 КО) провели бій на зустрічних курсах.

Поєдинок завершився достроково. Кут Цзю вирішив здатися після 7 раунду.

Огляд бою Себастьян Фундора – Тім Цзю

Тім побував у нокдауні вже в першому раунді. Після цього намагався вирівняти бій, шукав змогу влучити по значно вищому опоненту.

Вищий на 22 см Фундора не підпускав настирного опонента за рахунок джеба. У цьому показнику він мав неймовірну перевагу: 34 влучання проти 4.

Також Себастьян влучав і кросами, і оверхендами. Все це далося взнаки. Логічна зупинка зустрічі з боку тренера австралійця.

Нагадаємо, головною подією вечора боксу в Лас-Вегасі був поєдинок між Маріо Барріосом і Менні Пак'яо. Бій завершився неочікуваним вердиктом суддів. 

Бокс відео бою огляд Фундора Тім Цзю

Тім Цзю

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