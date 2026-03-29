Це було набагато легше, ніж я очікував: Фундора – про бій з Турманом
Чемпіон WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора (24-1-1, 16 КО) оцінив свою перемогу над Кітом Турманом (31-2, 23 КО).
Його слова передає ESPN.
"Вся повага до Кіта, саме тому мені довелося так наполегливо тренуватися. Ось чому я так наполегливо працював, щоб довести йому, довести світові, що я найкращий у вазі до 75 кг.
Це було набагато легше, ніж я очікував. Я трохи нервував сьогодні, бо він таке гучне ім'я, але ми впоралися, і я нагадую собі, щойно ми проходимо через усе, що це мій світ. Ти в моєму світі.
Я думаю, що перший середній дивізіон зараз найкращий. Тож хто б цього не хотів далі битися, ми можемо це зробити", – сказав Фундора.
Бій спочатку був запланований на жовтень минулого року, але Фундора за два тижні до поєдинку травмував руку, тож його відклали.
Попередній бій Турмана відбувся 12 березня. Тоді він впевнено нокаутував австралійця Брока Джервіса у третьому раунді.
Фундора в останньому бою також переміг представника Австралії – Тіма Цзю.