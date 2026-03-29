Це було набагато легше, ніж я очікував: Фундора – про бій з Турманом

Чемпіон WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора (24-1-1, 16 КО) оцінив свою перемогу над Кітом Турманом (31-2, 23 КО).

Його слова передає ESPN.

"Вся повага до Кіта, саме тому мені довелося так наполегливо тренуватися. Ось чому я так наполегливо працював, щоб довести йому, довести світові, що я найкращий у вазі до 75 кг.

Це було набагато легше, ніж я очікував. Я трохи нервував сьогодні, бо він таке гучне ім'я, але ми впоралися, і я нагадую собі, щойно ми проходимо через усе, що це мій світ. Ти в моєму світі.

Я думаю, що перший середній дивізіон зараз найкращий. Тож хто б цього не хотів далі битися, ми можемо це зробити", – сказав Фундора.