Фундора та Турман провели битву поглядів перед боєм у Лас-Вегасі
Ring Magazine
Чемпіон WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора (23-1-1, 15 КО) та Кіт Турман (31-1, 23 КО) зустрілись у битві поглядів.
Поєдинок відбудеться 28 березня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. На кону поєдинку стоятиме пояс WBC у першій середній вазі. Трансляція буде доступна на Prime Video.
Бій спочатку був запланований на жовтень минулого року, але Фундора за два тижні до поєдинку травмував руку, тож його відклали.
Попередній бій Турмана відбувся 12 березня. Тоді він впевнено нокаутував австралійця Брока Джервіса у третьому раунді.
Фундора в останньому бою також переміг представника Австралії – Тіма Цзю.