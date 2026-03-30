Ромеро: Фундорі не місце в цій ваговій категорії

Володар титулу WBA в напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) оцінив перемогу чемпіона WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундори (24-1-1, 16 KO) над Кітом Турманом (31-2, 23 КО).

Про це він розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Цьому хлопцю не місце в цій ваговій категорії. Він занадто високий. Вибачте, але їм треба відкалібрувати ваги — я не розумію, як він взагалі вкладається у ці вагові категорії. Це несправедливо.

Несправедливо, що він б'ється в цій вазі. Потрібно перевірити ці ваги, бо ми не знаємо, як він робить вагу.

У боксі відбуваються якісь махінації, про які ніхто не хоче говорити... Готовий побитися об заклад, що він міг би вкластися і в 147 фунтів, і я не розумію, як саме", – сказав Ромеро.