Ромеро: Фундорі не місце в цій ваговій категорії

Олександр Булава — 30 березня 2026, 21:55
Володар титулу WBA в напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) оцінив перемогу чемпіона WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундори (24-1-1, 16 KO) над Кітом Турманом (31-2, 23 КО).

Про це він розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Цьому хлопцю не місце в цій ваговій категорії. Він занадто високий. Вибачте, але їм треба відкалібрувати ваги — я не розумію, як він взагалі вкладається у ці вагові категорії. Це несправедливо.

Несправедливо, що він б'ється в цій вазі. Потрібно перевірити ці ваги, бо ми не знаємо, як він робить вагу.

У боксі відбуваються якісь махінації, про які ніхто не хоче говорити... Готовий побитися об заклад, що він міг би вкластися і в 147 фунтів, і я не розумію, як саме", – сказав Ромеро.

Нагадаємо, напередодні Фундора "забив" нижчого на 26 см Кіта Турмана. Бій спочатку був запланований на жовтень минулого року, але Себастьян за два тижні до поєдинку травмував руку, тож його відклали.

Фундора в останньому бою також переміг представника Австралії – Тіма Цзю.

Це було набагато легше, ніж я очікував: Фундора – про бій з Турманом
Нокаут у середині бою. Фундора "забив" нижчого на 26 см Турмана
Фундора та Турман пройшли церемонію зважування перед боєм
Фундора та Турман провели битву поглядів перед боєм у Лас-Вегасі
Американська боксерка захистила титул абсолютної чемпіонки світу

