Фундора та Турман пройшли церемонію зважування перед боєм

Чемпіон WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора (23-1-1, 15 КО) та Кіт Турман (31-1, 23 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

Фундора мінімально переважив суперника, показавши на вагах 69,67 кг. Вага Турмана склала 69,22 кг.

Поєдинок відбудеться 28 березня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. На кону поєдинку стоятиме пояс WBC у першій середній вазі. Трансляція буде доступна на Prime Video.

Бій спочатку був запланований на жовтень минулого року, але Фундора за два тижні до поєдинку травмував руку, тож його відклали.

Попередній бій Турмана відбувся 12 березня. Тоді він впевнено нокаутував австралійця Брока Джервіса у третьому раунді.

Фундора в останньому бою також переміг представника Австралії – Тіма Цзю.