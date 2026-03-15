Американська боксерка захистила титул абсолютної чемпіонки світу

Денис Іваненко — 15 березня 2026, 10:54
Габріела Фундора
У ніч з 14 на 15 березня відбувся поєдинок за звання абсолютної чемпіонки світу в найлегшій вазі між Габріелою Фундорою (18-0, 10 KO) та Вівіаною Корредор (10-3, 5 КО).

23-річна американка не залишила шансів своїй суперниці. Спочатку вона відправила австралійку в нокдаун у четвертій 3-хвилинці.

А вже в шостому раунді бій було завершено. Фундора здобула перемогу технічним нокаутом, забивши суперницю в кутку рингу.

Таким чином американка продовжила свою безпрограшну серію. Вона залишається непереможною на профі-рингу.

Нагадаємо, що Габріела є молодшою сестрою чемпіона WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундори. Свій наступний бій він проведе вже наприкінці березня.

