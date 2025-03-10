Канело пояснив, чому не захотів проводити бій проти Джейка Пола

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) пояснив, чому не хоче поєдинку з Джейком Полом (11-1, 7 КО). На його думку, американець не зможе дати йому гідну конкуренцію.

Про це мексиканець сказав у коментарі для Talksport.

"Думаю, що вчинив правильно, зв'язавшись із Турки Аль аш-Шейхом. Я так вважаю. Думаю, що у нашій співпраці є величезний потенціал. Саме тому ми вирішили працювати із ним. Також Вільям Скулл краще, як суперник на цьому етапі кар'єри. Я просто хочу продовжувати творити історію. З Полом я і боєм це не називаю. Це скоріше шоу, ніж бій. Ця подія може зачекати, доки я не вийду на пенсію", – сказав Альварес.

Раніше повідомлялося, що Сауль Альварес може провести бій з блогером Джейком Полом у травні цього року, напередодні поєдинку мексиканця з Кроуфордом.

Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Мексиканець прокоментував цю ситуацію, заявивши, що не б'ється з ютуберами, а віддає перевагу проводити поєдинки зі справжніми бійцями.