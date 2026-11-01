Тренер Канело назвав бажаного суперника для мексиканця
Тренер Сауля Альвареса, Едді Рейносо, прокоментував перемогу свого підопічного над Крістіаном Мбіллі та завоювання титулу WBC у другій середній вазі.
Його слова передає Boxing News 24/7.
Головним бажаним суперником для наступного бою Рейносо назвав Теренса Кроуфорда, прагнучи організації їхнього реваншу.
"Чесно кажучи, я був дуже радий виграти цей титул після всього, що було сказано, після всього, що сталося в останньому бою.
Думаю, ми чітко дали зрозуміти, що Сауль має чудову боксерську школу. Він продемонстрував це сьогодні. Він виглядав дуже добре в ринзі. Хто б не був наступним суперником. Я б хотів, щоб це був Кроуфорд, але нам потрібно відпочити, а потім подивитися, що буде далі", – сказав Рейносо.
Зазначимо, що мексиканець переміг одноголосним рішенням суддів. Вони зафіксували перемогу Канело з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.
До цього протистояння Канело готувався у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди.
Свій попередній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду.