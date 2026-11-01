Тренер Канело назвав бажаного суперника для мексиканця

Тренер Сауля Альвареса, Едді Рейносо, прокоментував перемогу свого підопічного над Крістіаном Мбіллі та завоювання титулу WBC у другій середній вазі.

Його слова передає Boxing News 24/7.

Головним бажаним суперником для наступного бою Рейносо назвав Теренса Кроуфорда, прагнучи організації їхнього реваншу.

"Чесно кажучи, я був дуже радий виграти цей титул після всього, що було сказано, після всього, що сталося в останньому бою.

Думаю, ми чітко дали зрозуміти, що Сауль має чудову боксерську школу. Він продемонстрував це сьогодні. Він виглядав дуже добре в ринзі. Хто б не був наступним суперником. Я б хотів, щоб це був Кроуфорд, але нам потрібно відпочити, а потім подивитися, що буде далі", – сказав Рейносо.