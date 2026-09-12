Шанси вирівнялись: відомий тренер – про фаворита бою між Гарсією та Бенном

Відомий мексиканський фахівець Абель Санчес змінив свою думку щодо фаворита бою між Раяном Гарсією та британським боксером Конором Бенном після того, як боксери пройшли зважування.

Його слова передає Fightbook MMA.

Тренер вважає, що Бенн успішно зміг впоратися зі згоном ваги.

"Коли про цей бій тільки оголосили, я вважав, що шанси суперників рівні – 50 на 50. Мене непокоїла необхідність скидати таку велику вагу, але загалом я оцінював шанси як рівні.

Я думав: якщо Конор успішно впорається зі згоном ваги, то переможе той, хто зможе домінувати на рингу. Та коли з'явилися ті фото й відео, я подумав: "Ого". Я справді злякався за нього.

Але вчора на пресконференції та сьогодні тут, на зважуванні, я дивлюся на обличчя Конора. Мене не цікавить його тіло – я дивлюся саме на обличчя.

Коли очі глибоко западають в очниці, а щоки сильно втягуються, я розумію, що він просто вбиває себе, повністю виснажуючи організм зневодненням.

Проте ні вчора на пресконференції, ні сьогодні на зважуванні такого не було. Його обличчя виглядало нормально. Він мав гарний вигляд. Тож тепер, як на мене, ситуація знову повернулася до рівних шансів – 50 на 50", – підсумував Санчес.