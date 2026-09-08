Відомий тренер назвав головну перевагу Гарсії перед боєм із Бенном

Відомий мексиканський фахівець Абель Санчес оцінив протистояння між володарем титулу WBC у напівсередній вазі Раяном Гарсією (24-2, 20 КО) та британським боксером Конором Бенном (24-1, 14 KO).

Його слова передає Bad Left Hook.

Фахівець висловив сумніви щодо здатності британця безболісно вкластися у рамки категорії.

"Перше питання, яке мені важко зрозуміти: як Конор взагалі зможе вкластися в ліміт напівсередньої ваги? І друге: він, ймовірно, зробить цю вагу, бо це прописано в контракті, але чи чесно це щодо Раяна та щодо самого Конора? Чи чесно це щодо Раяна, адже йому доведеться битися з виснаженим суперником, і ніхто не оцінить його заслуги? Чи це чесно щодо Конора – виходити на бій проти такого бійця, як Раян, який піднімається у вазі, а отже, у напівсередньому дивізіоні буде сповнений сил? Чи чесно Конору робити таке із самим собою? Ось що непокоїло мене від самого початку. Я не знаю чому, але вага для боксера — це гірший суперник, ніж той, з яким він виходить битися. Це найгірший суперник, який тільки може бути", – сказав він.

Тренер вважає, що у поєдинку беззаперечним фаворитом буде Гарсія. Натомість британець здатний конкурентно провести стартові 4–5 раундів.

"Припустимо, що проблем із вагою немає. Я думаю, що Конор зможе трохи побоксувати з ним. Він не рівня Раяну Гарсії – Раян кращий, і той, можливо, робитиме бій цікавим перші чотири-п'ять раундів, але потім міць Раяна візьме своє. Я вважаю, що потужність Раяна потрясе та звалить його, але Конор дасть бій, якщо вага не стане проблемою. Якщо ж вага виявиться проблемою, після п'ятого чи шостого раунду ви побачите картину, як у бою Ітауми, де той просто виснажився – Конор теж виснажиться", – підсумував Санчес.

Їх бій відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже бій у Великій Британії та Ірландії.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.