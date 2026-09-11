Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Треш-ток і прохання помовчати: Гарсія та Бенн проведи дуель поглядів перед титульним боєм

Денис Іваненко — 11 вересня 2026, 09:48
Треш-ток і прохання помовчати: Гарсія та Бенн проведи дуель поглядів перед титульним боєм
Раян Гарсія та Конор Бенн
Getty Images

Володар пояса WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) та Конор Бенн (24-1, 14 KO) провели битву поглядів напередодні очного протистояння.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Напередодні американець пропустив подібний захід. Цього разу він прийшов і намагався вивести з себе претендента.

Гарсія почав говорити британцю в обличчя, що батько йому збрехав і він його поб'є. Згодом Дейна Вайт розвів боксерів, а чемпіон сказав, що просто хотів трішки поговорити. 

Бій відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже його у Великій Британії та Ірландії.

Нагадаємо, що американець здобув титул у лютому, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса. Бенн востаннє бився у квітні, коли здолав Реджиса Прогрейса.

Читайте також :
Кроуфорд оцінив шанси Бенна здолати Гарсію в титульній битві
Раян Гарсія Конор Бенн

Раян Гарсія

Відомий тренер назвав головну перевагу Гарсії перед боєм із Бенном
Кроуфорд оцінив шанси Бенна здолати Гарсію в титульній битві
Олівер назвав головну перевагу Гарсії у майбутньому поєдинку з Бенном
Ексчемпіон світу назвав фаворита бою Гарсія – Бенн
Гарсія: Бенн ніколи не бився з талановитими бійцями

Останні новини