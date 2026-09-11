Треш-ток і прохання помовчати: Гарсія та Бенн проведи дуель поглядів перед титульним боєм

Володар пояса WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) та Конор Бенн (24-1, 14 KO) провели битву поглядів напередодні очного протистояння.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Напередодні американець пропустив подібний захід. Цього разу він прийшов і намагався вивести з себе претендента.

Гарсія почав говорити британцю в обличчя, що батько йому збрехав і він його поб'є. Згодом Дейна Вайт розвів боксерів, а чемпіон сказав, що просто хотів трішки поговорити.

THEY WERE HEATED ‼️



Ryan Garcia and Conor Benn's face-off from the stage 👀#GarciaBenn l Sept 12th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/DHSw6HZUHv — Ring Magazine (@ringmagazine) September 11, 2026

Бій відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже його у Великій Британії та Ірландії.

Нагадаємо, що американець здобув титул у лютому, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса. Бенн востаннє бився у квітні, коли здолав Реджиса Прогрейса.