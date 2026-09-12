Ексчемпіон світу назвав переможця бою Гарсія – Бенн

Колишній чемпіон світу Карл Фремптон вважає чемпіона WBC в напівсередній вазі Раяна Гарсію (24-2, 20 КО) фаворитом у поєдинку з Конором Бенном (24-1, 14 KO).

Про це він сказав у коментарі Pro Boxing Fans.

"Лівий хук у Гарсії дуже швидкий, чи не так? Але Гарсія – це не лише лівий хук. Він добре контролює дистанцію і має швидкі руки. Він вміє працювати по корпусу.

А коли доводиться так сильно сушитися, щоб вкластися у вагу – як це робить Бен, – то будь-який удар у живіт переноситься дуже болісно.

Цілком можливо, що ми побачимо, як Бен опиниться на канвасі після лівого хука по корпусу. Хоча я впевнений, що він підведеться. Він надзвичайно сміливий і дуже чіпкий боєць – саме ця впертість дає йому шанс у бою.

Але через те, що йому доводиться скидати так багато ваги, важко навести переконливі аргументи на його користь", – сказав він.