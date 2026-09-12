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Ексчемпіон світу назвав переможця бою Гарсія – Бенн

Олександр Булава — 12 вересня 2026, 17:36
Ексчемпіон світу назвав переможця бою Гарсія – Бенн
Раян Гарсія та Конор Бенн
Getty Images

Колишній чемпіон світу Карл Фремптон вважає чемпіона WBC в напівсередній вазі Раяна Гарсію (24-2, 20 КО) фаворитом у поєдинку з Конором Бенном (24-1, 14 KO).

Про це він сказав у коментарі Pro Boxing Fans.

"Лівий хук у Гарсії дуже швидкий, чи не так? Але Гарсія – це не лише лівий хук. Він добре контролює дистанцію і має швидкі руки. Він вміє працювати по корпусу.

А коли доводиться так сильно сушитися, щоб вкластися у вагу – як це робить Бен, – то будь-який удар у живіт переноситься дуже болісно.

Цілком можливо, що ми побачимо, як Бен опиниться на канвасі після лівого хука по корпусу. Хоча я впевнений, що він підведеться. Він надзвичайно сміливий і дуже чіпкий боєць – саме ця впертість дає йому шанс у бою.

Але через те, що йому доводиться скидати так багато ваги, важко навести переконливі аргументи на його користь", – сказав він.

Також Фремптон дав пораду Бенну щодо його дій у поєдинку з Гарсією.

"Потрібно постійно тиснути на суперника, причому з перших секунд, і в жодному разі не працювати на середній дистанції. Треба або висіти на ньому, або триматися поза зоною досяжності ударів, дратуючи Гарсію.

Ми знаємо, що до ментальної стійкості Гарсії є питання. Сам Бенн казав, що той схильний здаватися. Я б, мабуть, не був таким категоричним, але певні побоювання щодо його психології існують", – підсумував Фремптон.

Бій відбудеться в ніч із 12 на 13 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже його у Великій Британії та Ірландії.

Нагадаємо, що американець здобув титул у лютому, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса. Бенн востаннє бився у квітні, коли здолав Реджиса Прогрейса.

Фремптон Раян Гарсія Конор Бенн

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