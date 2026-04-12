Дворазовий чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри після поразки в андеркарді бою Ф'юрі

У суботу, 11 квітня, відбувся вечір боксу в Лондоні, де у співголовній події шоу на стадіоні "Тоттенгем Готспур" бились Конор Бенн (24-1, 14 KO) і Реджис Прогрейс (30-4, 24 КО).

37-річний американець був явним андердогом, проте зміг дати гідну опозицію зірковому британцю. Бій тривав усі регламентовані 10 раундів і завершився перемогою Бенна.

Після поразки колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі оголосив про завершення кар'єри. Згодом на своїй сторінці в інстаграмі він подякував усім, хто підтримував його протягом кар'єри.

"Сьогодні та загалом моя подорож боксом полягала в тому, щоб подолати труднощі, які склалися проти мене, і не боятися переслідувати свої мрії. Сподіваюся, я надихнув вас на те саме", – написав американець.

Нагадаємо, що головною подією вечора боксу в Лондоні було протистояння Тайсона Ф'юрі й Арсланбека Махмудова. Британець переміг одностайним рішенням суддів, після чого кинув виклик Ентоні Джошуа.