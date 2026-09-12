Бенн збільшив вагу на 14 кг після зважування з Гарсією

Британський боксер Конор Бенн (24-1, 14 КО) суттєво збільшив вагу після офіційної церемонії зважування перед боєм із чемпіоном світу WBC у напівсередній вазі Раяном Гарсією (24-2, 20 КО)

Про це повідомляє EverythingBoxing.

Через 10 годин після церемонії Бенн набрав 14,7 кг, збільшивши свою вагу з 66,2 кг до 78,4 кг. Варто зазначити, що на опублікованому відео боксер був повністю одягненим.

‼️ Conor Benn has rehydrated to 178.4 pounds already.



📈 He is up 32.4 pounds (including clothes etc) in just 10 hours! 😱 pic.twitter.com/m6netuS2c1 — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) September 12, 2026

Бій відбудеться в ніч із 12 на 13 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже його у Великій Британії та Ірландії.

Нагадаємо, що американець здобув титул у лютому, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса. Бенн востаннє бився у квітні, коли здолав Реджиса Прогрейса.