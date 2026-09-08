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Кроуфорд оцінив шанси Бенна здолати Гарсію в титульній битві

Денис Іваненко — 8 вересня 2026, 10:27
Кроуфорд оцінив шанси Бенна здолати Гарсію в титульній битві
Теренс Кроуфорд
instagram.com/tbudcrawford

Колишній абсолют у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) висловився про бій між Раяном Гарсією (24-2, 20 КО) та Конором Бенном (24-1, 14 KO) за чемпіонський пояс WBC у напівсередній вазі.

Його слова передає Ring Magazine.

Американець оцінив шанси британського претендента здобути титул у битві, де той вважається андедогом.

"На мою думку, Роллі Ромеро продемонстрував нам усім: якщо не потрапити під лівий хук і вдало завдавати свої потужні удари, то можна нейтралізувати Раяна та його здатність пробивати лівий хук. Я вважаю, що Бенн, виходячи на бій із чудовим планом дій, може здобути перемогу", – сказав Кроуфорд.

Зазначимо, що поєдинок між боксерами відбудеться в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena. Вони визначатимуть сильнішого в ніч із 12 на 13 вересня.

Раніше своєю думкою про майбутнє протистояння ділився Спенсер Олівер. Британець назвав сильну сторону Гарсії, яка може принести багато проблем Бенну.

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