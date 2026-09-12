Гарсія – Бенн: боксери провели церемонію зважування та фінальну дуель поглядів перед титульним боєм

Володар пояса WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) і Конор Бенн (24-1, 14 KO) провели останні офіційні заходи перед очним протистоянням.

На церемонії зважування британець виявився трішки важчим за чинного чемпіона світу. Його вага склала 66,2 кг, а американця – 65,99.

RIPPED AND READY 😤#GarciaBenn l Sept 12th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/GByklJsSuS — Ring Magazine (@ringmagazine) September 11, 2026

Згодом вони зійшлись у фінальній дуелі поглядів. Як і на попередній, Гарсія поводився більш експресивно, а Бенн був максимально спокійним.

ONE MORE SLEEP 🔥



An ELECTRIC WBC welterweight title fight is set between Ryan Garcia and Conor Benn ⚡️#GarciaBenn | Sept 12th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/B4S5g3Pdox — Ring Magazine (@ringmagazine) September 12, 2026

Бій відбудеться в ніч із 12 на 13 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже його у Великій Британії та Ірландії.

Нагадаємо, що американець здобув титул у лютому, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса. Бенн востаннє бився у квітні, коли здолав Реджиса Прогрейса.