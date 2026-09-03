Пояс WBC, якого не вистачає в моїй колекції: Руїс раптово зазіхнув на пояс Кабаєла

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 22 KO) заговорив про бажання побитися проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Його слова наводить The Ring.

Він відзначив досі непереможеного німця, який володіє поясом WBC.

"Я думаю, що Кабаєл – чудовий боєць. Він неймовірний боєць, але у нього є пояс WBC, якого не вистачає в моїй колекції. Я зібрав більшість інших поясів. Я просто хочу отримати можливість. Хто б не дав мені шанс, саме цього ми й хочемо. Навіть якщо перед тим, як дістатися до титулу чемпіона світу, мені доведеться провести ще один бій, нехай так і буде. Мені потрібно надолужити час за всі ті роки, які я провів поза рингом", – сказав Руїс.

4 вересня 36-річний американський боксер проведе бій проти поляка Даміана Книби у США. Нагадаємо, що на початку 2026 року саме цей польський боєць програв нокаутом Кабаєлу у 3-му раунді.

Натомість Руїс востаннє боксував у серпні 2024-го, коли з пошкодженою рукою звів унічию поєдинок із Джареллом Міллером.

Цікаво, що також на бій проти Агіта зазіхнув Філіп Хргович, який нещодавно сенсаційно здолав Мозеса Ітауму. Новий володар поясу IBF заявив, що прагне об'єднати титули.