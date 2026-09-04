Руїс та Книба пройшли зважування перед поєдинком у США
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Ексчемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 22 KO) та поляк Дамян Книба (17-1, 11 КО) пройшли офіційну процедуру зважування перед поєдинком.
Результати зважування:
- Енді Руїс-молодший: 115,3 кг
- Дамян Книба: 115,8 кг
Бій відбудеться 4 вересня в Ньюарку (США). Майбутній поєдинок стане для Руїса першим після підписання контракту з промоутерською компанією Matchroom.
Руїс востаннє боксував у серпні 2024-го, коли з пошкодженою рукою звів унічию поєдинок із Джареллом Міллером. Водночас поляк на початку року програв нокаутом Агту Кабаєлу у 3-му раунді.