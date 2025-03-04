Роуч закликав Джервонту прийняти реванш

Американський боксер Ламонта Роуч (25-1-2, 10 КО) закликав чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО) прийняти реванш.

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

"Мій контракт уже підписаний, і я готовий до негайного реваншу. Тому що ти сам вписав туди цей пункт на випадок, якщо програєш.

Єдина причина, через яку ми можемо не побитися, це тому що ти боїшся", – заявив Роуч.