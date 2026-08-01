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Роуч та Сепеда показали однакову вагу перед боєм

Олександр Булава — 1 серпня 2026, 13:21
Роуч та Сепеда показали однакову вагу перед боєм
Golden Boy

Мексиканський боксер Вільям Сепеда (33-1, 27 KO) та американець Ламонт Роуч (25-1-3, 10 КО) пройшли офіційну церемонію зважування перед боєм.

Боксери вклалися у ліміт легкої ваги. Обоє показали однакову вагу - 61 кг.

Поєдинок відбудеться 1 серпня в Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на DAZN.

На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі. Раніше пояс належав Шакуру Стівенсону, який залишив його у лютому.

Нагадаємо, що у липні 2025 року Сепеда поступився Стівенсону одностайним рішенням суддів.

30-річний Роуч востаннє виходив на ринг проти Ісаака Круса (28-3-2, 18 KO). Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився внічию.

Вільям Сепеда Ламонт Роуч

Ламонт Роуч

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