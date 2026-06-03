Роуч та Сепеда проведуть бій за титул WBC

Мексиканський боксер Вільям Сепеда (33-1, 27 KO) та американець Ламонт Роуч (25-1-3, 10 КО) проведуть бій за вакантний титул чемпіона світу WBC у легкій вазі.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Поєдинок відбудеться 1 серпня в Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на DAZN.

На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі. Раніше пояс належав Шакуру Стівенсону, який залишив його у лютому.

Нагадаємо, що у липні 2025 року Сепеда поступився Стівенсону одностайним рішенням суддів.

30-річний Роуч востаннє виходив на ринг проти Ісаака Круса (28-3-2, 18 KO). Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився внічию.

Напередодні Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.