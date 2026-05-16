Роуч та Сепеда битимуться за вакантний титул WBC у легкій вазі

Мексиканський боксер Вільям Середа (33-1, 27 KO) та американець Ламонт Роуч (25-1-3, 10 КО) домовилися про бій за вакантний титул чемпіона світу WBC у легкій вазі.

Про це повідомляє журналіст BoxingScene Ленс Пагмайр.

Поєдинок відбудеться 1 серпня у Лас-Вегасі. Точне місце проведення чемпіонського поєдинку ще не визначено.

На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі. Раніше пояс належав Шакуру Стівенсону, який залишив його у лютому.

Нагадаємо, що у липні 2025 року Сепеда поступився Стівенсону одностайним рішенням суддів.

30-річний Роуч востаннє виходив на ринг проти Ісаака Круса (28-3-2, 18 KO). Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився внічию.