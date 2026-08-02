Сепеда впевнено переміг Роуча та став чемпіоном світу WBC у легкій вазі

Мексиканський боксер Вільям Сепеда (34-1, 27 KO) став новим чемпіоном світу за версією WBC у легкій вазі (до 61,2 кг), здобувши впевнену перемогу над американцем Ламонтом Роучем (25-2-3, 10 КО).

Поєдинок відбувся на арені Virgin Hotels у Лас-Вегасі (США). На кону бою стояв вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

Початок поєдинку пройшов у рівній боротьбі. Надалі Сепеда почав повністю заволодів ініціативою. Він регулярно затискав опонента в кутку, завдавав великої кількості ударів та з кожним раундом нарощував свою перевагу.

Who's up on your scorecard?! 👀👀👀#TheFight | #RoachZepeda | Live Now on DAZN and TNT ▪️ pic.twitter.com/Kk4nc9IjJi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 2, 2026

Перед заключними раундами американцю, щоб розраховувати на позитивний результат потрібний був нокаут або кілька нокдаунів, але шансів на це Сепеда не залишив.

У підсумку всі троє суддів одноголосно віддали перемогу мексиканцю – 117:111, 117:111 та 118:110.

William Zepeda IS LIKE THAT 🔥🏆#TheFight | #RoachZepeda | Live Now on DAZN and TNT ▪️ pic.twitter.com/CWRbDm04Pn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 2, 2026

Нагадаємо, що у липні 2025 року Сепеда поступився Стівенсону одностайним рішенням суддів. Роуч до цього востаннє виходив на ринг проти Ісаака Круса (28-3-2, 18 KO), їх бій завершився внічию.