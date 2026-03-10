Росіянин Бівол битиметься в андеркарді Усика – ЗМІ

Російський боксер Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) проведе бій в андеркарді поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомив журналіст Ден Рафаель.

"За інформацією джерела, заплановані на вівторок промоутерські торги IBF за право організації бою чемпіона світу у напівважкій вазі Дмитра Бівола проти обов'язкового претендента Міхаеля Айферта буде скасовано, оскільки сторони повідомили IBF, що вже досягли угоди. Планується, що бій відбудеться 23 травня на PPV-шоу DAZN Усик – Верховен біля пірамід у Гізі, Єгипет", – написав Рафаель у мережі "Х".

Зазначимо, що Бівол володіє титулами WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі. Востаннє він виходив на ринг у лютому 2025 року, коли переміг у реванші іншого росіянина – Артура Бетербієва.

Німецький боксер Міхаель Айферт (13-1, 5 КО) свій останній бій провів у серпні 2024 року, коли переміг венесуельця Карлоса Едуардо Хіменеса.

Нагадаємо, що 23 травня Олександр Усик проведе бій проти суперзірки кікбоксингу Ріко Верховена. Український боксер нещодавно анонсував три поєдинки, які проведе до завершення кар'єри.