Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Джошуа може нокаутувати Ф'юрі: відомий тренер зробив прогноз на бій британців

Сергій Шаховець — 4 травня 2026, 12:47
Джошуа може нокаутувати Ф'юрі: відомий тренер зробив прогноз на бій британців
Ентоні Джошуа
instagram.com/Anthonyjoshua/

Авторитетний американський тренер Роберто Гарсія поділився очікуваннями від бою двох суперзірок світового боксу – Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

51-річного фахівця цитує Boxing 24/7.

Гарсія вважає, що Ей Джей може зупинити "Циганського короля" завдяки нокаутуючому удару правою.

"Якщо Ей Джей буде готовий психологічно, я думаю, що в нього є навички та сила, щоб перемогти. У нього є удар правою, щоб нокаутувати його, але він повинен бути готовий на 100% психологічно та фізично.

Фізично, я знаю, що він завжди готовий, Ей Джей завжди у формі. Він наполегливо тренується. Він був відданий своїй справі, коли я працював з ним кілька місяців, але Ф'юрі – вуличний хлопець. Йому начхати. Він може бути важким, товстим, але він все одно дасть хороший бій.

Якщо Ей Джей влучить цим ударом правою, він нокаутує його. І він часто пропускає удари правою", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, що британці Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про очний поєдинок. Боксери вже підписали контракт на бій, який запланований на четвертий квартал 2026 року.

За інформацією Френка Воррена, бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться у жовтні цього року на лондонському стадіоні "Вемблі".

Читайте також :
Усик проти "короля кікбоксингу", повернення Ф'юрі та камбек Джошуа: календар боїв на 2026 рік
Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Роберт Гарсія

Ентоні Джошуа

Колишній суперник Джошуа та Ф'юрі назвав фаворита протистояння між зірковими британцями
Відомий промоутер розкрив карти: наскільки боїв підписана угода між Джошуа та Ф'юрі
Гірн зізнався, хто обрав суперника для Джошуа: Ми хотіли когось, хто б створював певну загрозу
Промоутер назвав потенційне місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі
Він більш голодний: Гвоздик про фаворита бою Джошуа – Ф’юрі

Останні новини