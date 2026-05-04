Джошуа може нокаутувати Ф'юрі: відомий тренер зробив прогноз на бій британців

Авторитетний американський тренер Роберто Гарсія поділився очікуваннями від бою двох суперзірок світового боксу – Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

51-річного фахівця цитує Boxing 24/7.

Гарсія вважає, що Ей Джей може зупинити "Циганського короля" завдяки нокаутуючому удару правою.

"Якщо Ей Джей буде готовий психологічно, я думаю, що в нього є навички та сила, щоб перемогти. У нього є удар правою, щоб нокаутувати його, але він повинен бути готовий на 100% психологічно та фізично.

Фізично, я знаю, що він завжди готовий, Ей Джей завжди у формі. Він наполегливо тренується. Він був відданий своїй справі, коли я працював з ним кілька місяців, але Ф'юрі – вуличний хлопець. Йому начхати. Він може бути важким, товстим, але він все одно дасть хороший бій.

Якщо Ей Джей влучить цим ударом правою, він нокаутує його. І він часто пропускає удари правою", – сказав Гарсія.