Колишній суперник Джошуа та Ф'юрі назвав фаворита протистояння між зірковими британцями

Шведський супертяж Отто Валлін (28-3, 16 КО) поділився прогнозом на бій Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Boxing Social.

Боксер вважає, що фаворитом протистояння буде "Циганський король". Однак він переконаний, що списувати Ей Джея з рахунків не варто.

"Напевно, Ф'юрі буде фаворитом, але це дуже цікавий бій. Я думаю, що Ф'юрі кращий як боксер, але Джошуа не слід недооцінювати. Він дуже різкий. У нього досить швидкі ноги та руки, він дуже потужний. Отже, якщо Джошуа зможе донести хороші удари, то це однозначно буде дуже цікавий поєдинок, в якому він може перемогти. Але Ф'юрі – хороший боксер. Він чудово рухається, він розумний. Як правило, у великих боях Ф'юрі б'ється дуже добре", – сказав Валлін.

Раніше повідомлялося, що Джошуа та Ф'юрі вже підписали контракт на очний поєдинок. Він має відбутися наприкінці 2026 року.

Нагадаємо, що Отто Валлін бився з обома зірковими британцями. "Циганському королю" він поступився одностайним рішенням суддів, а Ей Джею – на відмові після п'ятого раунду.