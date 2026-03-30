Олександр Чепілко: "Фінальний бій на Вемблі став би гарним прощанням з боксом для Усика"

Олександр Чепілко вважає, що місце проведення шоу Усик – Верховен вибрано вдало, віддає перевагу українцю лише за очками і уявляє найкращий варіант закінчення активної боксерської кар'єри Усиком.

Про це керівник проекту Lucky Punch розповів Чемпіону.

– Пане Олександре, вас здивувало ім'я нового суперника Усика? Чим можете пояснити цю історію?

– Не здивувало. Олександр вже проводив дуель поглядів з Джейком Полом, їздив на шоу кулачних боїв, тому можна було уявити, що він може колись зустрітись не з боксером. Також зараз всі розуміли, що Олександр шукає виклик, шукає якийсь цікавий в усіх сенсах поєдинок. Якби він його не шукав, то зустрівся б з обов'язковим претендентом за лінією WBC Аджітом Кабаєлом.

До того ж, як ви пам'ятаєте, коли стало зрозуміло, що бою з Деонтеєм Вайлдером не буде, то Туркі Аль аш-Шейх зробив допис в соцмережах, в якому написав, що хотів би побачити бій Усик – Верховен. Ну а ми розуміємо, якщо саудити чогось бажають – це стає реальністю.

– Які емоції у вас викликало місце проведення шоу?

– Такий івент і мав пройти в якомусь незвичному місці. Він міг пройти або у Ер-Ріяді, де були б організовані декорації, світло-шоу і все інше необхідне, або ось саме на такій локації як піраміди Гізи. Цей бій точно не для Лондону чи Нью-Йорку.

До того ж Туркі Аль аш-Шейх має стосунок до Єгипту, адже 7 років тому був власником місцевого ФК "Піраміди", а згодом був почесним президентом "Аль-Ахлі".

– Яким вам бачиться малюнок бою Усик – Верховен? Ми пам'ятаємо непереконливу перемогу Тайсона Ф'юрі над Френсісом Нганну в 2023 році. Чи не відбудеться такого же конфузу з Усиком?

– Не думаю, що бій буде легкою прогулянкою для Олександра. По-перше, Ріко Верховен – легенда іншого бойового виду спорту. В кікбоксингу хоч і застосовують ноги але руками він також вміє бити. Очевидно, не так гарно як боксери, але вміє. Зараз почали з'являтись фото та відео спарингів Ріко з Тайсоном Ф'юрі, коли той готувався до бою з Володимиром Кличком – тобто боксерські табори Ріко теж проходив.

Також, думаю, Усику буде необхідно зрозуміти, що Верховен може в рингу, і перші раунди пристосовуватись до цього. Усик точно не Тайсон, який, я переконаний, до Нганну взагалі не готувався. Олександр готуватись буде, і, думаю, переможе. Я б поставив на перемогу за очками.

– Цей поєдинок можна вважати підготовкою до 3-го бою з Тайсоном Ф'юрі, після якого Усик оголосить про завершення кар'єри?

– Так, повністю згодний. Я вважаю, що для Олександра провести третій бій з Тайсоном, зробити це на Вемблі перед 90-тисячною аудиторією, і там же оголосити про завершення кар'єри – це було б гарне прощання з боксом. Так, в Києві на "Олімпійському" було б взагалі ідеально але, на жаль, з об'єктивних причин це зробити навряд чи вдасться.

– Чи зможе Усик-промоутер досягти в професійному боксі такого ж визнання, якого досяг як боксер?

– Напевно ми про це дізнаємось за декілька років – при умові активної роботи його промоутерської компанії. Те, що у Олександра є велике ім'я, повага і любов всього світу – це безперечно плюс для його кар'єри промоутера.

Але промоутерство це дуже непроста справа адже бокс – специфічний вид спорту, тут потрібно вміти робити бізнес. Також варто враховувати, що Олександру для того аби досягти в якості промоутера такого ж визнання, яке він має як боксер, потрібно, напевно, виховати декількох триразових абсолютних чемпіонів світу. А це ой-яка непроста справа.