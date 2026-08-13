Скофілд проведе бій з Бахді за вакатний титул WBA у легкій вазі

Американець Флойд Скофілд-молодший (19-0, 13 KO) та канадець Лукас Бахді (20-0, 15 КО) домовилися про бій за вакантний титул WBA у легкій вазі.

Про це повідомляє Ring Magazine.

"Бій відбудеться 10 жовтня, і ми на 99% впевнені, що це буде Лас-Вегас. Ми вдячні за можливість поборотися за титул. Ми чекали на це роками", – сказав менеджер Скофілда Майкл Міллер.

Вакантним титулом, за який боротимуться Скофілд та Бахді, раніше володів Джервонта Девіс, якому у січні було надано статус "чемпіона у відпустці". Скофілд посідає перше місце в рейтингу WBA, Бахді – друге.

Скофілд востаннє виходив на ринг у червні, коли за 79 секунд знищив досвідченого ветерана Тревіона Фармера. Бахді у серпні здолав Роджера Гутьєрреса