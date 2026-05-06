Непереможений Гриців оцінив табір Хрговича: Викидає багато важких ударів протягом раунду

Володар поясу WBC Francophone Олександр Гриців (13-0, 9 КО) в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів про Філіпа Хрговича (19-1, 14 КО), якому допомагає готуватись до найближчого бою.

Наступним суперником хорвата стане британець Девід Аллен. Поєдинок запланований на 16 травня та відбудеться у рамках вечора боксу "Давид проти Голіафа" від промоутера Френка Воррена на арені "Keepmoat Stadium" в англійському Донкастері.

Український боксер розповів, що таке запрошення не стало для нього несподіванкою. Пропозицію на спаринги від отримав ще до своєї зустрічі, яку провів 18 квітня у Львові. Гриців додав, що довго не роздумував над нею.

"Я вже раніше був у таборі Філіпа, тому добре розумію його стиль. Його головні сильні сторони – це фізична міць, природні дані та дуже потужний удар. Перше, що відчувається, – це сила його удару. Він постійно пресингує та викидає багато важких ударів протягом раунду. Думаю, саме в цьому його головна зброя", – сказав Олександр.

Львів'янин пояснив, як такі спаринги з хорватом йдуть йому на користь.

"Зараз ці спаринги – це саме те, що потрібно для мене. В останньому поєдинку я провів лише один раунд, а тут уже встиг попрацювати багато раундів з одним із найсильніших гевівейтів сучасності. Саме в таких таборах і здобувається досвід, який потім дуже допомагає у великих боях", – відповів український боксер.

Також Гриців зізнався, що має ще декілька запрошень на спаринги, але наразі не може розкривати прізвища цих бійців. Олександр додав, що згодом усі про це дізнаються.

Нагадаємо, що у своєму крайньому поєдинку Гриців брутально нокаутував нігерійця Оланреваджу Дуродолу вже у першому раунді лобової битви, яка відбулася 18 квітня у Львові.