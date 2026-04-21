Усик дізнався місце в рейтингу P4P від The Ring: з десятки вилетів росіянин

Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Список за 20 квітня було опубліковано в інстаграмі.

Перші п'ять сходинок залишились без змін. Лідерство зберіг Олександр Усик, а його найближчим переслідувачем є японець Наоя Іноуе.

З шостого місця за межі десятки вилетів росіянин Артур Бетербієв. Через це одразу чотири боксери піднялись на одну сходинку, а також у топ-10 увірвався мексиканець Емануель Наваррете.

Рейтинг P4P від The Ring

Олександр Усик Наоя Іноуе Шакур Стівенсон Джессі Родрігес Дмитро Бівол (7) Дзунто Накатані (8) Давід Бенавідес (9) Девін Хейні (10). Оскар Колласо (–) Емануель Наваррете

Зазначимо, що pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Нагадаємо, що вперше Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року. Він на деякий час пропускав уперед Теренса Кроуфорда, але повернув лідерство після того, як американець завершив кар'єру.