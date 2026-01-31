The Ring оголосив найкращого тренера 2025 року
Авторитетний журнал The Ring оголосив ім'я найкращого тренера з боксу 2025 року.
Про це повідомила пресслужба видання.
Ним став Сінго Іноуе – батько та наставник абсолютного чемпіона світу другої легкої ваги Наої Іноуе.
У голосування фахівець обійшов наступних кандидатів:
- Роберт Гарсія (тренер Джессі "Бама" Родрігесат а Вірджила Ортіса);
- Руді Ернандес (тренер Дзунто Накатані);
- Браян Макінтайр (тренер Теренса Кроуфорда);
- Менні Роблес (тренер Армандо Ресендіса);
Іноуе в Ер-Ріяді провів шостий захист титулів проти Давіда Пікассо (32-1-1, 17 КО) наприкінці 2025 року. Поєдинок тривав повну дистанцію і завершився перемогою японця одноголосним рішенням суддів.
Раніше визначився найкращий боксер 2025 року за версією The Ring – нагороду вручав особисто Олександр Усик.