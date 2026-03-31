Стабільність Усика та прогрес Ітауми: оновлений рейтинг найкращих супертяжів світу від The Ring
Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів надважкої вагової категорії.
Відповідний список було опубліковано в соцмережі X.
Вже тривалий час незмінним лідером у статусі чемпіона залишається українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Очолює його володар пояса WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
Особливої уваги заслуговує прогрес британського проспекта Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO). Він після перемоги нокаутом над американцем Джермейном Франкліном (24-3, 15 КО) вперше увійшов до п'ятірки найкращих.
Рейтинг найкращих боксерів хевівейту від The Ring
- Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
- 1. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
- 2. Агіт Кабаєл (Німеччина)
- 3. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
- 4. Філіп Хргович (Хорватія)
- 5. Мозес Ітаума (Велика Британія)
- 6. Мартін Баколе (ДР Конго)
- 7. Ефе Аджагба (Нігерія)
- 8. Річард Торрес (США)
- 9. Мурат Гассієв (Вірменія)
- 10. Лоуренс Околі (Велика Британія)
Нагадаємо, що свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе 23 травня проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме чемпіонський титул WBO.
А перший і третій номери списку проведуть очне протистояння 9 травня в Манчестері. Це буде перший захист пояса WBO для Фабіо Вордлі.