Стабільність Усика та прогрес Ітауми: оновлений рейтинг найкращих супертяжів світу від The Ring

Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів надважкої вагової категорії.

Відповідний список було опубліковано в соцмережі X.

Вже тривалий час незмінним лідером у статусі чемпіона залишається українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Очолює його володар пояса WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Особливої уваги заслуговує прогрес британського проспекта Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO). Він після перемоги нокаутом над американцем Джермейном Франкліном (24-3, 15 КО) вперше увійшов до п'ятірки найкращих.

Рейтинг найкращих боксерів хевівейту від The Ring

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

1. Фабіо Вордлі (Велика Британія)

2. Агіт Кабаєл (Німеччина)

3. Даніель Дюбуа (Велика Британія)

4. Філіп Хргович (Хорватія)

5. Мозес Ітаума (Велика Британія)

6. Мартін Баколе (ДР Конго)

7. Ефе Аджагба (Нігерія)

8. Річард Торрес (США)

9. Мурат Гассієв (Вірменія)

10. Лоуренс Околі (Велика Британія)

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе 23 травня проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме чемпіонський титул WBO.

А перший і третій номери списку проведуть очне протистояння 9 травня в Манчестері. Це буде перший захист пояса WBO для Фабіо Вордлі.