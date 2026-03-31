Стабільність Усика та прогрес Ітауми: оновлений рейтинг найкращих супертяжів світу від The Ring

Денис Іваненко — 31 березня 2026, 11:14
Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів надважкої вагової категорії.

Відповідний список було опубліковано в соцмережі X.

Вже тривалий час незмінним лідером у статусі чемпіона залишається українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Очолює його володар пояса WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Особливої уваги заслуговує прогрес британського проспекта Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO). Він після перемоги нокаутом над американцем Джермейном Франкліном (24-3, 15 КО) вперше увійшов до п'ятірки найкращих.

Рейтинг найкращих боксерів хевівейту від The Ring

  • Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
  • 1. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
  • 2. Агіт Кабаєл (Німеччина)
  • 3. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
  • 4. Філіп Хргович (Хорватія)
  • 5. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  • 6. Мартін Баколе (ДР Конго)
  • 7. Ефе Аджагба (Нігерія)
  • 8. Річард Торрес (США)
  • 9. Мурат Гассієв (Вірменія)
  • 10. Лоуренс Околі (Велика Британія)

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе 23 травня проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме чемпіонський титул WBO.

А перший і третій номери списку проведуть очне протистояння 9 травня в Манчестері. Це буде перший захист пояса WBO для Фабіо Вордлі.

Читайте також :
Стилі роблять бої: Воррен висловився про організацію поєдинку Усика з Ітаумою
The Ring опублікував десятку найпопулярніших боксерів світу: яке місце в Усика
Обійшов Беллінгема, Алькараса і Норріса: зірку дартсу визнано найсексуальнішим спортсменом світу
Перемоги принесли результат: Україна піднялася в оновленому рейтингу ФІФА
Жіноча команда України встановила рекорд у рейтингу збірних світу
Упали до п'ятого десятку: Україна втратила чотири позиції в оновленому рейтингу ФІБА

