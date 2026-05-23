Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Санчес брутально нокаутував Торреса та став претендентом на пояс Усика

Олександр Булава — 23 травня 2026, 21:58
Санчес брутально нокаутував Торреса та став претендентом на пояс Усика

Кубинський боксер надважкої вагової категорії Френк Санчес (26-1, 19 КО) провів бій проти срібного призера Олімпіади-2020 Річарда Торреса (14-1, 12 КО) з США в андеркарді поєдинку Усик – Верховен.

Бій завершився у другому раунді. Торрес не зміг підвестися після удару від кубинця.

Санчес став претендентом на титул IBF у гевівейті, який належить Олександру Усику.

Кубинець востаннє виходив на ринг у лютому 2025 року проти Рамона Ечеверрії та переміг технічним нокаутом у третьому раунді. Торрес у листопаді переміг Томаша Салека технічним нокаутом у першому раунді.

Вихід на ринг Олександра Усика та Ріко Верховена орієнтовно очікується о 00:50 за київським часом. Старт головного бою може зміститися залежно від тривалості попередніх поєдинків.

"Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку, а також публікуватиме результати інших боїв івенту.

Напередодні відбулася церемонія зважування учасників битви. Нідерландський кікбоксер виявився важчим за українського чемпіона на 12 кг. Одразу ж Усик та Верховен провели фінальну битву поглядів.

Санчес

Санчес

Американський надважковаговик може стати обов'язковим претендентом на бій з Усиком
Дюбуа відмовився від бою проти Санчеса
Промоутерські торги на бій між Дюбуа та Санчесом відклали до 20 листопада
IBF санкціонувала бій Дюбуа та Санчеса
Санчес планує перемогти Дюбуа та забрати пояс в Усика

Останні новини