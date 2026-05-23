Санчес брутально нокаутував Торреса та став претендентом на пояс Усика

Кубинський боксер надважкої вагової категорії Френк Санчес (26-1, 19 КО) провів бій проти срібного призера Олімпіади-2020 Річарда Торреса (14-1, 12 КО) з США в андеркарді поєдинку Усик – Верховен.

Бій завершився у другому раунді. Торрес не зміг підвестися після удару від кубинця.

Санчес став претендентом на титул IBF у гевівейті, який належить Олександру Усику.

Кубинець востаннє виходив на ринг у лютому 2025 року проти Рамона Ечеверрії та переміг технічним нокаутом у третьому раунді. Торрес у листопаді переміг Томаша Салека технічним нокаутом у першому раунді.

Вихід на ринг Олександра Усика та Ріко Верховена орієнтовно очікується о 00:50 за київським часом. Старт головного бою може зміститися залежно від тривалості попередніх поєдинків.

"Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку, а також публікуватиме результати інших боїв івенту.

Напередодні відбулася церемонія зважування учасників битви. Нідерландський кікбоксер виявився важчим за українського чемпіона на 12 кг. Одразу ж Усик та Верховен провели фінальну битву поглядів.