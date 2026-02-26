The Ring опублікував десятку найпопулярніших боксерів світу: яке місце в Усика

Видання The Ring оприлюднило рейтинг найпопулярніших зірок боксу в Instagram станом на лютий 2026 року.

Відповідний допис було опубліковано в соцмережі X.

У десятці опинився й один представник України. Прогнозовано ним став Олександр Усик.

Чинний король хевівейту розташувався саме на десятій позиції. Він має 3,6 мільйони підписників.

Пальму першості ж утримує легендарний Майк Тайсон, який має майже в десять разів більшу аудиторію (34 млн). Його найближчими переслідувачами є Флойд Мейвезер (29,2 млн) та Сауль Альварес (19,1 млн).

До п'ятірки увійшли Ентоні Джошуа (18,7 млн) та Раян Гарсія (12,7 млн). У списку також присутні Менні Пакьяо, Тайсон Ф'юрі, Геннадій Головкін та Гільєрмо Рамірес.

STAR POWER PERSONIFIED 🤩



Ryan Garcia's victory over Mario Barrios has him positioned as one of the most-followed boxers in the sport 🥊 pic.twitter.com/fqvZ7vZ98z — Ring Magazine (@ringmagazine) February 24, 2026

Нагадаємо, що вже цього року багато з них можуть побитись між собою. Майк Тайсон і Флойд Мейвезер збираються провести виставковий бій навесні.

Також уже оголошено, що Пак'яо проведе поєдинок із Мейвезером восени в Лас-Вегасі. Він матиме офіційний статус.

До того ж британці очікують на дербі між Ф'юрі та Джошуа. А сам "Циганський король" неодноразово заявляв, що хоче провести трилогію з Усиком.