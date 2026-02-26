Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

The Ring опублікував десятку найпопулярніших боксерів світу: яке місце в Усика

Денис Іваненко — 26 лютого 2026, 15:30
The Ring опублікував десятку найпопулярніших боксерів світу: яке місце в Усика
Олександр Усик
Getty Images

Видання The Ring оприлюднило рейтинг найпопулярніших зірок боксу в Instagram станом на лютий 2026 року.

Відповідний допис було опубліковано в соцмережі X.

У десятці опинився й один представник України. Прогнозовано ним став Олександр Усик.

Чинний король хевівейту розташувався саме на десятій позиції. Він має 3,6 мільйони підписників.

Пальму першості ж утримує легендарний Майк Тайсон, який має майже в десять разів більшу аудиторію (34 млн). Його найближчими переслідувачами є Флойд Мейвезер (29,2 млн) та Сауль Альварес (19,1 млн).

До п'ятірки увійшли Ентоні Джошуа (18,7 млн) та Раян Гарсія (12,7 млн). У списку також присутні Менні Пакьяо, Тайсон Ф'юрі, Геннадій Головкін та Гільєрмо Рамірес.

Нагадаємо, що вже цього року багато з них можуть побитись між собою. Майк Тайсон і Флойд Мейвезер збираються провести виставковий бій навесні.

Також уже оголошено, що Пак'яо проведе поєдинок із Мейвезером восени в Лас-Вегасі. Він матиме офіційний статус.

До того ж британці очікують на дербі між Ф'юрі та Джошуа. А сам "Циганський король" неодноразово заявляв, що хоче провести трилогію з Усиком.

Читайте також :
Вордлі висловив обурення через можливий бій Усика проти легендарного бійця
рейтинг Олександр Усик Instagram

рейтинг

Обійшов Беллінгема, Алькараса і Норріса: зірку дартсу визнано найсексуальнішим спортсменом світу
Перемоги принесли результат: Україна піднялася в оновленому рейтингу ФІФА
Жіноча команда України встановила рекорд у рейтингу збірних світу
Упали до п'ятого десятку: Україна втратила чотири позиції в оновленому рейтингу ФІБА
Кроуфорд обійшов Усика у рейтингу найкращих боксерів світу від ESPN

Останні новини