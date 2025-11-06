Обійшов Беллінгема, Алькараса і Норріса: зірку дартсу визнано найсексуальнішим спортсменом світу

Визначився новий король привабливості у спорті, і це не Джуд Беллінгем, не Ерлінг Голанд і навіть не Карлос Алькарас.

18-річний Люк Літтлер, феномен із дартсу, став "найсексуальнішим спортсменом світу" за версією британського опитування, випередивши цілу зіркову плеяду – від Тайсона Ф’юрі до коханого Тейлор Свіфт.

Опитування, проведене сайтом IllicitEncounters серед 2000 британок, показало: "сексуальність – це не тільки про прес і шикарне тіло".

Жінки високо оцінили впевненість, простоту й автентичність юного чемпіона, який здобув перемогу не на сцені, а в серцях фанаток.

У топі рейтингу опинилися: боксери Тайсон Ф’юрі і Ентоні Джошуа, пілот Формули-1 Ландо Норріс, тенісист Карлос Алькарас та футболісти Джуд Беллінгем і Ерлінг Голанд.

The Sun

Представник сайту пояснив феномен Літтлера просто:

"Жінки втомилися від ідеальних тіл. Вони хочуть справжніх чоловіків, які впевнені в собі – як Люк. Він не ганяється за ідеалом, він просто живе і перемагає."

Зазначимо, цей тиждень став подвійно успішним для юного дартсмена, адже Літтлер не лише здобув цей неочікуваний титул, а й склав водійський іспит з першої спроби, без жодної помилки.

Раніше повідомлялося, що 18-річний спортсмен виграв фінал World Grand Prix з дартсу.