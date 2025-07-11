Юбенка-молодшого оштрафували через "неправомірне" використання соцмереж

Британська рада з контролю над боксом (BBBofC) наклала штраф на Кріса Юбенка-молодшого через "неправомірне використання соцмереж".

Про це повідомляє ESPN.

35-річний спортсмен має сплатити 10 000 фунтів (14 тисяч доларів) за відео, на якому він використовує сауну для зменшення власної ваги напередодні поєдинку з Конором Бенном.

Зазначимо, що такий спосіб прямо заборонено BBBofC та може каратись навіть анулюванням результату останнього бою.

Цікаво, що на зважуванні Кріс все одно не вклався у ліміт, перевищивши його на 0,050 фунтів, а тому вимушений був сплатити штраф у 500 000 доларів.

Нагадаємо, боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Кріс Юбенк.

Відеоогляд поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше повідомлялось, що дату реваншу між Юбенком та Бенном можуть перенести через оголошений розклад АПЛ.